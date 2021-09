Kaljulaid: riigikogu liikmete palka tuleks tõsta

President Kersti Kaljulaid avaldas arvamust, et riigikogu liikmete palk võiks tõusta nelja Eesti keskmise palgani.

„Võiksime ühiskonnas julgemalt uuesti rääkida sellest, milliste inimeste jaoks me rahvaesindaja tööd atraktiivsena tahame hoida. Jah, lisaks õpetajate, päästjate, kultuuritöötajate ja kõigi teiste palkadele peame me rääkima ka parlamendiliikmete palgast,” ütles Kaljulaid esmaspäeval riigikogu ees peetud kõnes.

Ta märkis, et kunagi oli laiapõhjaline kokkulepe, et riigikogu liikme palk võiks olla neli keskmist Eesti palka, kuid praeguseks on see alla kolme keskmise palga.

„On täiesti kindel, et paljudele võimekatele inimestele on tänane riigikogu liikme palk lihtsalt ebaatraktiivne. Loomulikult on rahvaesindaja töö midagi, mida ei tehta raha pärast, siin saalis on aated ja vaated ja soov Eestit oma valijate soovi järgi vormida, kuid riigikogu liige on ikkagi Eesti riigi tippjuht – kõik 101 – ja palk peab olema motiveeriv,” ütles Kaljulaid.