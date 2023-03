Kersti Kaljulaid: keskaega viivad erakonnad põrusid

Esmaspäeval Läänemaa ühisgümnaasiumi noortega vestlemas käinud president ja ÜRO eestkõneleja Kersti Kaljulaid ütles, et on valimistulemusega rahul.

„Kuulasin rõõmuga, kuidas Eesti on teinud liberaalse pöörde ja saame vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid, võibolla isegi jõuda abieluvõrdsuseni, ja see teeb hinge soojaks,” ütles Kaljulaid noortele.

Kõige suurema kaotuse sai valimistel Keskerakond, kelle juhtimisel oleks võinud tulla konservatiivne valitsus. „Need, kes oleksid tahtnud viia meid lähemale keskajale kui 21. sajandi teisele poolele, need erakonnad kaotasid,” ütles Kaljulaid. Ta täpsustas, et ei pea silmas mitte ainult EKREt, vaid tema hinnangul on Isamaa vaated perekonnale ja naiste kohale ühiskonnas sama keskaegsed kui EKRE-l ja nendega oleks valitsuse moodustanud vaid Keskerakond, kes oli nende valimiste suurim kaotaja.

Kaljulaid tunnistas, et kõik inimesed pole viimase 30 aasta jooksul saanud osa Eesti arengust. „Nemad ei ole tõmmanud kõrt. Nad tahaksid selle arengu purustada ja loodavad, et tekkinud segaduses õnnestub tõmmata pikem kõrs,” selgitas Kaljulaid. See ei kehti Kaljulaidi sõnul mitte ainult Ida-Virumaa elanike kohta, vaid kõigi nende omavalitsuste elanike kohta, kus palgad on Eesti keskmisest oluliselt väiksemad.

