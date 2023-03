Valimistulemustega rahul olevaid Lääne Elu lugejaid on sama palju kui neid, kes pole tulemustega rahul

Lääne Elu küsis kahe nädala jooksul lugejatelt, kas valimistulemusega ollakse rahul.

Valimistulemustega rahul olijaid oli sama palju kui oli neid, kes tulemustega rahul polnud.

991 vastanust 472 ütles, et pole tulemustega rahul. Seda on kõigest kaheksa inimest rohkem kui neid, kes ütlesid, et on tulemusega rahul. Valimistulemusega on rahul 464 vastanut.

55 vastanut ei osanud tulemuste kohta midagi öelda.