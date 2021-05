Haapsalu kolledži tudengid lõid turvalise koolikoti

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži kuus tudengit töötasid välja unikaalse lahenduse, mis aitaks lastel kooliteel turvaliselt liigelda.

Erialasid Lõimiva Uuenduse (ELU) õppeaine raames tegid koostööd tudengid tervisejuhi, rakendusinformaatika ning käsitöötehnoloogiate ja disaini erialalt.

Maanteeameti 2016. aasta uuringust selgus, et helkuri mittekandmise põhjuseks tuuakse asjaolu, et helkur kipub kergelt kinnitusest lahti minema ja kaduma või lihtsalt unustatakse seda kanda või ei tehta seda laiskusest.

Loodava nutika koolikoti peamine turvafunktsioon on hämarusele reageeriv isesüttiv valguslahendus, mis on integreeritud koti ehitusse ning lapse turvalisus ei sõltu helkuri puudumisest või selle kaotamisest. Valguslahendus on ka kulumiskindlam kui kotile kinnitatud helkurdetailid.

Teine põhifunktsioon on, et alarmnupu aktiveerimisel saadetakse automaatne sõnum lapsevanema telefonile ning geotara funktsioon, mis võimaldab lapsevanemal nutiseadmest jälgida, kas laps on lahkunud eelseadistatud tavapärasest piirkonnast.

Meeskond võttis eesmärgiks välja töötada toimiv prototüüp, mille saaksid soovi korral kasutusele võtta spetsialiseerunud kotitootjad. Tegu on universaalse lahendusega, mida on võimalik kõigil kotibrändidel integreerida juba olemasolevatesse toodetesse.

Prototüübi disain järgib kaasaegset joont, mis loob koos innovaatilise turvasüsteemiga ühtse kontseptuaalse terviku, kuid lahendus ise ei sea mingeid piiranguid koti välimusele ega suurusele.

Koti lõppversioonile on loomulikult võimalus lisada teisigi turvafunktsioone – näiteks kasutada lõikekindlat kangast, vargakindlaid või koodiga suletavaid lukke, RFID-kaitsega taskut pangakaardi ja ID-kaardi hoidmiseks ja muud taolist.

Projekti kaitsmine on mai lõpus, hetkel teeb meeskond viimaseid täiendusi. Loodame, et idee ei jää suurtel tegijatel märkamata ning et tulevikus võib nutikat seljakotti juba ka tänavatel näha.

Projekti meeskonda kuuluvad: Tarmo Reinväli (põhijuhendaja), Markus Marrandi, Martin Mets, Andero Paalvelt, Laura Saks, Gloria Viira. Mentorid: Raivo Hein, Arvo Pärenson.

Teised ELU projektid