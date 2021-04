Uus piletisüsteem vähendab vormsilaste laevasõidusoodustusi

Majandus- ja taristuministeerium ühtlustab Kihnu, Vormsi, Ruhnu ja Piirissaare parvlaevaliinide piletihinnad ning soodustused. Otsuse tulemusena väheneb mõnevõrra praegu Vormsi püsielanikule kehtinud soodustus.

„Tahtsime säilitada võimalikult sarnast olukorda juba toimivaga, kuid eri saartega on kehtivate lepingutega olnud seni soodustused, mis tuleks õiguslikult lahendada teisiti,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Vormsi valla püsielanikul oli varem täiskasvanu sõidusoodustus umbes 59%, nüüd väheneb see 50%-le ning ühtlustub teiste väikesaarte soodustuse tasemega.

“Selles suhtes on Vormsi kaotaja küll, et reisijapileti soodustus muutub meil natuke väiksemaks. Aga see ongi saarte ühtlustamine, sest teistel olid need soodustused väiksemad ja nüüd otsustas ministeerium nad kõik võtta 50 protsendi peale.” ütles Vormsi vallavanem Ener Sarapuu.

