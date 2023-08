Madis Kallas: suursaarte vahelise praamiühenduse kohta tuleb teha pöördumine

Regionaalminister Madis Kallas soovitas reede ennelõunal Hiiumaa vallajuhtidega kohtumisel, et Hiiumaa ja Saaremaa vallad teeksid kahe suursaare vahelise kehva parvlaevaühenduse kohta ühispöördumise ministeeriumisse.

Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul on Hiiumaa ja mandri vaheline parvlaevaliiklus praegu optimaalne, kuid kitsaskohaks on Hiiumaa ja Saaremaa vaheline parvlaevaühendus.

Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed tõi regionaalministriga kohtumisel välja, et noored, kes sooviksid pärast põhikooli lõpetamist edasi õppida Saaremaal, otsustavad sageli Haapsalu kasuks, sest parvlevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel on parem kui kahe suursaare vahel. Kallas soovitas Hiiumaa ja Saaremaa valdadel teha ühispöördumine ministeeriumisse, et probleemile lahendus leida.

Kohtumisel oli arutlusel ka kohalike omavalitsuste rahastusmudeli ümber korraldamine. Kallase sõnul on üllatav, et üksikud kohalikud omavalitsused väljaspool Harju- ja Tartumaad on osutunud nii-öelda doonoriteks teistele, kuigi nad selleks tegelikult ei sobi. Üks nendest on ka Hiiumaa, mille eelarve uue rahastusmudeliga väheneb.

Kallas tundis huvi kiire interneti arengute vastu Hiiumaal. Abivallavanem Üllar Laidi sõnul rajatakse kiiret internetiühendust hetkel kolme saare külla ja ühenduse saab 81 majapidamist.

Samuti räägiti kohtumisel Rriigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuse peatumisest Hiiumaal seoses rahvuspargi loomise ettepanekuga. Laid rääkis, et RMK-l on kavas Kärdla lähistel proovi alana majandada püsimetsa. Tasuja lisas, et kohalik kogukond on rahvuspargi loomise vastu. Kallas nõustus, et rahvusparki ei tasuks selle rohkete piirangute tõttu teha ja pooldas samuti püsimetsa alasid.