Juulis vedasid suursaarte parvlaevaliinid rekordarvu sõidukeid

Tänavu juulis teenindas TS Laevad Saaremaa ja Hiiumaa liinidel kokku 405 980 reisijat ja 170 868 sõidukit.

Seejuures oli reisijaid üks protsent vähem, sõidukeid aga kaks protsenti rohkem kui mullu juulis. 2024. aasta juuli sõidukite arv liinidel kokku jäi ülinapilt, 0,1 protsenti, alla 2021. aasta juulist pärinevale sõidukite kuurekordile 171 100 sõidukit.

TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Katrin Aroni sõnul oli juuli sõidukite rekordi tõenäoliseks põhjuseks saartel toimunud kontserdid, spordisündmused ja populaarsed festivalid nagu Saaremaa Ooperipäevad, I Land Sound, Saaremaa Summerfest, Hiiu Folk jmt.

„Suursaartel korraldatakse palju populaarseid üritusi, mis saartele veelgi rohkem inimesi meelitavad. Kui üritused sattuvad samale ajale, esineb ka mahajäämust, seda eriti Saaremaa liinis ning ilma Regula lisalaevata oleks olukord märksa keerulisem,” ütles Aron.

Aron lisas, et aasta-aastalt kasvavatele numbritele tuginedes on Saaremaa liinil lisalaeva vajadus siiski endiselt terveks suveks, perioodil 1. juuni kuni 31. august, ning tegelikult oleks vajadus lisalaeva järele ka Hiiumaa liinile.

Parvlaev Regula tegi juulis Virtsu–Kuivastu liinil kolmanda lisalaevana graafikuväliselt kokku 200 lisareisi, võrdlusena 2023. aasta juulis tegi Regula 204 lisareisi, juunis tegi laev alates 20. juunist 82 lisareisi. Juunis ja juulis kokku 282 lisareisi, mida on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6 reisi rohkem.

Virtsu–Kuivastu liinil teenindati 2024. aasta juulis 285 686 reisijat ja 121 853 sõidukit. Sõidukite arv on Saaremaa liini juulikuu rekord. Liini reisijate arv vähenes võrreldes möödunud aasta juuliga 0,4 protsenti, sõidukite arv aga kasvas kaks protsenti. 2023. aasta juulis reisis Saaremaa liinil 286 952 reisijat ja 119 707 sõidukit.

Rohuküla–Heltermaa liinil oli juulis reisijaid 120 294, sõidukeid 49 015 sõidukit. Liini reisijate arv vähenes võrreldes möödunud aasta juuliga kaks protsenti, sama palju aga kasvas sõidukite arv. Aasta tagasi reisis liinil 122 474 reisijat ja 48 171 sõidukit.

„Kui küsida, kas reisivad rohkem püsielanikud või turistid, siis vastus on, et mõlemad. Alates 2020. aastast on igal aastal kasvanud nii püsielaniku piletiga reisijate kui ka ülejäänud piletitüüpidega reisijate arv. Seega jõuab saartele rohkem turiste ning ka püsielanikud liiguvad rohkem,” ütles Aron.