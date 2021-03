Kriisitoitlustus: kes sulges uksed, kes müüb kaasa

Koroonapiirangutega seoses on paljud Läänemaa söögikohad hakanud toitu kaasa müüma, mõned on aga uksed päris kinni pannud.

Piirangud söögikohtadele puudutavad nii kohvikuid-restorane kui ka tanklaid, kus samuti kohapeal söögipoolist valmistatakse. Suuremate muudatusteta tegutsevad need tanklad, kus on kogu aeg hamburgerit või hot dog’i vaid kaasa müüdud. Tanklad, kus on olnud võimalik oma kohv ja pirukas laua taga ära süüa, on pidanud töökorraldust mõnevõrra muutma.

