Posti tänava remont laastas ettevõtteid

Aasta aega kestnud Posti tänava remont lõi valusalt remonditud tee ääres tegutsevaid ettevõtteid.

Kui tänavune suvi ei peaks hästi minema, tuleb sügisel uksed sulgeda, ütles Gallia Kuke nimelist söögikohta pidav Stéphane Clavel. „Eelmine aasta oli katastroof,” tunnistas Clavel. Ta lisas, et viimase aasta jooksul on kohvikusse jõudnud püsikliendid ja vaid üksikud turistid.

Söögikohti on kaks ja pool aastat räsinud koroonaviirus ning mullu algas täpselt Haapsalu kohvikutele kõige tulutoovamal ajal peatänava remont, mis peletas inimesed Posti tänavalt. See kõik on viinud söögikohad pankroti äärele.

