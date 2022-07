Juhtkiri: kadunud aasta

Täna aasta tagasi jäi Haapsalu peatänaval vaikseks – autod enam ei sõitnud ja jalakäijaid oli vähe, sest algas linna läbi aastate suurim ja kalleim teeremont.

Selles, et Posti tänav hädasti remonti vajas, on enamik inimesi üksmeelel, kuid tee-ehitusega võeti aasta magusaimal ajal tänava ääres tegutsevatelt ettevõtetelt kliendid.

Üle kaevikute ja vallide leidsid tee tänavaäärsesse apteeki, poodi ja kohvikusse vaid kõige ustavamad püsikliendid. Kui poodi ja apteeki on ikka vaja minna, siis kõige rängemalt mõjus teeremont just söögikohtadele, mida juba enne olid korralikult räsinud koroonapiirangud. Neile jäi möödunud aasta tulu teenimise poolest sama hästi kui vahele ja seda, kas Posti tänava äärsed söögikohad jäävad püsima, näitavad järgmised kaks kuud, sest ka nüüdne suve algus pole olnud kiita.

Kõigi söögikohaomanike sõnul on kliente varasemast vähem. Kas on muutunud inimeste harjumused ja nende tee viib hoopis vanalinna kohvikutesse, on vähese väljas söömas käimise taga üldine hindade tõus või muutub pärast peatänava ametlikku avamist asi paremuse poole, võib praegu vaid oletada.

Kuigi aasta oli raske, ei eita keegi, et Posti tänav vajas remonti, sest see oli auklik ja söögikohtade ees välja pandud laudadel ja toolidel vajusid jalad asfaldisse. Nüüd seda muret enam ei ole ning Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus on kutsunud kohvikuid laudu õue tõstma, sest ruumi on vast valminud kõnniteel varasemast rohkem. Kas kutsest on abi ja söögikohtadel tuleb suve teine pool varasematest parem või ootab neid ees pankrot, selgub sügisel.

Valminud Posti tänav avatakse pidulikult nädalavahetusel. Linlaste arvamused remonditud tänavast on seinast seina – kes ütleb, et on ilus ja kiidab puude tagant nähtavale ilmunud maju, kes igatseb aasta eest raiutud puid, kellele ei meeldi kitsas sõidutee ja kõrged künnised. Varem Posti tänaval kasvanud puud andsid varju, kuid eks uued puudki kasvavad ükskord suuremaks.