Arno Peksar: Lääneranna vallavanema väljavahetamisest

Lääneranna vallavanem Arno Peksar: Kellelegi umbusalduse avaldamine on normaalne demokraatlik protsess – on selleks siis tõesti põhjust või on lihtsalt tekkinud uus „abielu” ja tüüri juurde tahetakse panna oma inimene.

Mind poleks sundinud sulge haarama umbusaldamine ise, kuigi kohati on noa selga löömise tunne, vaid sundis see, et umbusaldusavalduses toodud laimu jätkatakse üha laiemalt ning lisatakse üha rohkem pooltõdesid või juba päris valesid.

Väidetavalt on vald elanud kolm aastat üle jõu. Siin ei saa ma aru, kus on olnud umbusaldajad need senised kolm aastat. Volikogu on vastuväideteta kinnitanud 2018. ja 2019. aasta aruanded. Volikogu revisjonikomisjoni juhtisid umbusaldajad Rait Maruste ja Meelis Malk. Revisjonikomisjoni aktides ei leia ühtegi tähte ülejõu elamisest.

Volikogu kinnitas 2020. aasta eelarve 18 poolthäälega, kaks volinikku jäi erapooletuks. Ei toodud ühtegi viidet üleliigsetele investeeringutele või kuludele. Vaikiv mõmin.

Novembris ametisse valituna ja alles 10. detsembril allkirjaõiguse saanuna sain peagi aru, et tavalisel moel 2021. aasta eelarvet tasakaalu saada pole võimalik. Informeerisin sellest eelarve esimesel lugemisel ka volikogu.

Valla tulupool ei ole koroonamõjude ning elanikkonna pideva vähenemise tõttu oluliselt kasvanud. Küll aga on suurenenud kulud nii investeeringute katteks laenu võtmise tõttu kui ka üha suureneva vajaduse tõttu katta puudujääki riigilt õpetajate palkadeks eraldatu ja tegeliku vajaduse vahel.

Kolme kuu jooksul eelarve esimesest lugemisest kuni selle vastuvõtmiseni 11. märtsil tegeles vallavalitsus kokkuhoiukohtade leidmise ja kulude kärpimisega – kokku oli vaja hoida 550 000 eurot. Lõputult kärpida pole võimalik, ilma et midagi päris tegemata jääks. Kärpimisest veel puudujääva summa osas jäi üle läbi rääkida laenupuhkuse võtmiseks.

Volikogu kinnitas niimoodi tasakaalu viidud eelarve märkusteta. Seega umbusaldaja Jüri Mõniste võiks täpsustada miinuse suurust, kui ta seda oskab.

Eriti kentsakas tundub siin umbusaldajate väide, et vald on kolm aastat elanud üle jõu, sest ilma vastuväideteta kinnitati ka lisalaenu võtmine kuni 800 000 euro ulatuses. Miskipärast kõlbas seda teha ka pärast umbusalduse teksti ettelugemist. Kas pole silmakirjalik võrreldes umbusalduses tooduga?

Võetavat laenu kasutatakse ainult investeeringuteks, mitte jooksvate kulude katteks. Kui vallal projektide vms elluviimiseks ei piisa mingil hetkel käibevahenditest, siis andis volikogu loa võtta käibekrediidi. Tundub, et umbusaldajad ootasid meelega eelarve vastuvõtmiseni, sest selles osas on suur töö juba tehtud.

Enne eelarve vastuvõtmist ei saa suuremamahulisi hankeid välja kuulutada, seega pole ma allkirjaõigusliku vallavanemana saanud neid teha. Ainsa suurema hankena on sel aastal välja kuulutatud umbusaldaja Heino Sabiini algatatud tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamise hange, mille rahastamine ei tule vallaeelarvest. Vallavanemana ei saa mina vastutada varasemate hangete läbiviimise graafikute ja kallinemise osas. Samas ei saa umbusaldajad end siin varjata teadmatuse taha, sest ka meie hulgast lahkunud Mikk Pikkmets informeeris volikogu pidevalt hangete seisust.

Pean tõdema, et volikogu on kõik need valla finantsotsused kollegiaalse organina vastu võtnud, aga umbusaldajad ei taha end miskipärast enam nende otsustajate hulka lugeda.

Olen peeglisse vaadanud ja pean tõdema, et ei süvenenud otsustamisel piisavalt meie hulgast lahkunud Mikk Pikkmetsa esitatud eelnõudesse. Kuigi tagantjärele saan neist nüüd täiesti aru. Kas olen nüüd umbusaldajate arvates süüdi ka nendes?

Ehk oleks aeg ka teil peeglisse vaadata, härrad ja prouad umbusaldajad. Minu allkirjaõiguslikuks Lääneranna vallavanemaks saamisest kuni umbusalduse esitamiseni kulus 91 päeva ja vallavanemana saan võtta vastutuse ainult sel perioodil tehtu eest.

Saan aru, et olles niimoodi poriga loobitav, ei jää ma osade inimeste silmis puhtaks – aga kõigile ei saagi meeldida. Loopijad võiksid siiski arvestada, et selliselt saab ka nende endi rinnaesine üpris plekiliseks. Poriloopimise asemel võiks Lääneranna volikogu valitsev koalitsioon avalikustada oma tegevuskava ja eesmärgid kuni valimisteni. Seda on seni saladuses hoitud.