Anneli Ammase hea ajakirjanduse auhinna saab Aime Jõgi

Tunamullu lahkunud ajakirjaniku ja maakonnalehe Lääne Elu ühe asutaja Anneli Ammase mälestuse hoidmiseks asutasid Anneli sõbrad Andres Ammase Fondi alla Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse auhinna (AAHA) silmapaistvale maakonnalehe ajakirjanikule.

Sel aastal saab selle saab Tartu Postimehe ajakirjanik Aime Jõgi. Üle neljakümne aasta ajakirjanduses töötanud Aime Jõgi on näidanud, et aukartustäratav staaž talenti ei tuhmista. Tema lood on haaravad, inimlikud ja kirjutamisstiil nauditavalt kõrgel tasemel, mida AAHA preemia võitjalt eeldatakse.

Peastipendiumi suurus on 2000 eurot, väikese lugeja stipendiumi suurus 100 eurot ning noore sportlase stipendium 1000 eurot ja tema treeneril 250 eurot. Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse auhinna suurus on 500 eurot.

Andres Ammase fondi asutasid tema sõbrad Haapsalust ja mujalt Eestist 2018. aasta sügisel. Fondi on mõtete, tegude ja annetustega toetanud kümned ja kümned Andres Ammase sõbrad, kolleegid, aatekaaslased ja õpilased Haapsalust ja mujalt Eestist.

Anneli Ammase nimelise hea ajakirjanduse auhinna asutasid Anneli kolleegid ja sõbrad eri väljaannetest 2019. aasta lõpus. Hea ajakirjanduse auhinnaga tõstetakse esile maakonnalehe ajakirjanikku, kes suhtub oma töösse hingestatult, on hooliv ja särav isiksus, maakondliku ajakirjanduse tulekandja – see tähendab ajakirjandusliku oskuslikkuse ja erialase kutsemeisterlikkuse ühendatust sooja inimlikkusega. Anneli Ammase nimelise hea ajakirjanduse auhinna suurus on 500 eurot.

Sel aastal lükkub stipendiumite üleandmine 13. juulile, mil on Anneli ja Andres Ammase asutatud ajalehe Lääne Elu sünnipäev.

Anneli Ammase hea ajakirjanduse auhinna laureaadid