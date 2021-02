Daire Kaup: rukkileib

Must rukkileib on eestlaste laual olnud juba 7000 aastat ja leiba on peetud pea et kõige olulisemaks toiduaineks meie igapäeva menüüs. Täna on leiva-saia riiulid poes täis eri tooteid, nii et silme eest läheb kirjuks! Tervislikkuse seisukohalt on oluline jälgida pakendil olevat silti, sest ainuüksi must värv ei näita veel tervislikkust – leivas sisalduvate toitainete osakaal on seda väiksem, mida rohkem on tera töödeldud. Näiteks rukkipüülist valmistatud leivatoodetes (peenleib) on vähem toitaineid, kui täisterarukkijahust leivas. Töötlemata terades on säilinud kiudained, mis aitavad kaasa seedimisele, lisaks leidub neis organismile vajalikku E-vitamiini ja tsinki. Rukkileiva nime all on lubatud Eestis müüa toodet, mille valmistamisel on kasutatud jahu kogusest vähemalt 90% rukkijahu või selle liike, sh rukkilinnasejahu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!