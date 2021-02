Lember süstib noori kunstipisikuga

Haapsalu kunstikooli ja Ridala kunstistuudio õpetajal Annely Lemberil tuleb ühtviisi hästi välja nii raamatute kirjutamine ja illusteerimine kui ka noortesse kunstipisiku süstimine.

Sel aastal sai Lember mitmekülgse loometegevuse ja kunstihariduse edendamise eest Läänemaa kultuurkapitali aastapreemia. See pole aga tema ainus viimase aja tunnustus – sügisel pärjati ta Läänemaa huvihariduse õpetaja tiitliga.

Jaanuari lõpus pani Lember punkti oma uue raamatu käsikirjale ja nüüd joonistab ta sellele illustratsioone. „See on üks ajalooline noorteromaan,” tutvustas ta. Raamatu keskmes on küll noorte armastuslugu, kuid seal on ka Vahemere maade ajalugu ja alkeemiat. „See annab noortele teadmisi ajaloost, aga läbi müstilise varjundi ja läbi armastuse, mis neid peaks neid rohkem kõnetama,” rääkis autor.

Raamatu mõte sündis Lemberil Lõuna-Prantsusmaal väikeses Collioure’i linnas täiskasvanutele kunstipuhkuse laagrit tehes. „Seal oli üks tore tütarlaps, kes küsis, kuidas ma oma raamatuid teen ja kust need mõtted tulevad,” rääkis Lember. „Mere ääres oli tore suur rannakarp. Võtsin selle ja ütlesin, et vahel tulevadki nii, et võtad ühe detaili ja lugu hakkab tulema,” jutustas ta. Nii istusid nad koos tütarlapsega rannal ja Lember jutustas talle, mis võis kunagi selles vanas Collioure’i kalurikülas kõik juhtuda. Rannakarbi tõi ta aga koju kaasa ja ühel hetkel hakkas see kirjutuslaual seistes looks inspiratsiooni andma.

„Aga selle raamatu kirjutamine oli minu jaoks kõva pähkel,” tunnistas Lember. See tähendas, et tuli põhjalikumalt tutvust teha Vahemere maade ajalooga ja alkeemia saladustega. „Sain nii palju põnevat teada,” ütles Lember.

Raamat, mille käsikiri äsja valmis, on Lemberil viies. Varem on temalt ilmunud „Pere lood”, „Uduhaldjas Härmel”, „Krampula” ja „Anni lood”. Raamatuid hakkas Lember kirjutama perega Luksemburgis elades ja lastega kodus olles. Tema enda sõnul ongi raamatud kirjutatud vastavalt oma nelja lapse kasvamisele.

Kõik oma raamatud on Lember ise illustreerinud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!