Ridala kunstiõpetaja esitles noorteromaani

Ridala kooli õpetaja Annely Lemberi esimene noorteromaan läks nii hästi kaubaks, et esitlusel Haapsalu kunstikoolis tekkis autogrammi soovijatest lausa järjekord.

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Varem lasteraamatuid välja andnud Lember esitles oma esimest noorteromaani „Lõks“ kolmapäeval Haapsalu kunstikooli galeriis, kus avas ka vastse raamatu illustratsioonide näituse. Kunstiõpetajast Lemberi sulest on varem ilmunud lasteraamatud „Anni lood“, „Pere lood“, „Krampula“ ja „Uduhaldjas Härmel“, mille autor on ka ise illustreerinud.

Üle 300-leheküljelist uudisteost luues ei saanud ka seekord illustratsioonideta – raamatus on 33 lehekülje mõõtu mustvalget pliiatsijoonistust, millest paarkümmend on Lember kunstikooli majagaleriisse välja pannud. Esitlusel märkis autor, et „Lõks“ on mõeldud noortele ja noortele naistele, seega ka täiskasvanutele, mille kirjastaja Kaupo Torim esitlusel kohe ümber lükkas. „Ka meestele ja kuttidele igati sobiv lugemine,“ märkis Torim.

Kirjastaja sõnul paiskab „Lõks“ segi aja ja ruumi, reaalsuse ja fantaasia. „Jutustamisviis paeluv, sõnakasutus osav,“ tsiteeris Torim „Lõksu“ toimetaja Maie Torimit, kes oli käsikirja esimene hindaja.

„Panin raamatusse iseennast, oma tütreid ja ajalugu,“ märkis Lember. Kirjutamise juures paelub teda enim võimalus luua uusi reaalsusi, mis siis, et sõnadega ja paberil. „Uusi reaalsusi pole kunagi liiga palju,“ ütles Lember esitlusel. „Loodan, et täiskasvanute raamatuid hakatakse rohkem illustreerima, sest see toetab kujutluspilti.“ Illustratsioonid ja lugu valmisid paralleelselt – kord innustasid pildid edasi kirjutama, kord vastupidi. „Joonistamine andis sõnadele aega laagerduda,“ ütles Lember.

Lemberi pliiatsijoonistused on nii üksikasjalikud ja peenekoelised, et aeg-ajalt tuli appi võtta luup.

„Tegelased said pildi järgi näo ja näo järgi iseloomu,“ ütles Lember. Kokku võttis see kõik kolm aastat aega, peale selle kogus autor ajaloolis-müstilise loo jaoks materjali ja luges vanu legende. „Muu töö kõrvalt,“ ütles Lember, „ja ma joonistan aeglaselt.“ Näo said tegelased autori pereliikmete järgi. „Ma olen fantaasiakirjanik, aga fantaasiakunstnik ei ole,“ märkis Lember. Joonistamiseks vajab ta modelle.

Mõte kirjutada raamat noortele ja noortele täiskasvanutele, kõigile, kes peavad lugu romantikast ja põnevusest, tekkis Lemberil seitse aastat tagasi Lõuna-Prantsusmaal, kui autor leidis rannast Hollandi puukinga meenutava kivikese ja merikarbi ning selgitas toona tuttavale, et raamat võib alguse saada millest iganes, kasvõi neist kahest leiust. Lõpuks nii läkski. „Neist hakkas kerima üks lõpuks ilus, suvine ja meeleolukas lugu,“ ütles Lember. Peale romantika saab raamatus autori sõnul ka nalja. „Ilma naljata ma ei saa,“ märkis Lember. „Lõks“ on täis armastust, võlukunsti, müstikat ja alkeemiat.

Kui lasteraamatud andis Lember välja oma nime all, siis „Lõksus“ kasutab ta pseudonüümi Ing W. Land. „Hing imedemaal,“ ütles Lember. Autori teostes on palju fantaasiat. „W“ nagu „Wonder“ ja perekonnanimeks valitud Land viitavad Lewis Carrolli „Alice’ile Imedemaal“, mille järgi tahtis isa Lemberile nime panna. „Tundsin, et oli aeg isa tahetud nimi konksuga ellu äratada,“ ütles Lember.

Järgmiseks on autoril plaanis välja anda muinasjuturaamat. „Sihtgrupi jätan lahtiseks,“ ütles Lember.

KAST

„Lõks“

Autor Ing W. Land

Illustratsioonid Ing W. Land

Romantiline ajaloolis-müstiline noorteromaan

Kirjastus Tore

328 lk

Teose illustratsioonide näitus Haapsalu kunstikooli galeriis 16. juulini.