Endrik Üksvärav ja Collegium Musicale pälvisid Kultuurkapitali aastapreemia

Lihulast pärit dirigent Endrik Üksvärav ja kohe 8aastaseks saav Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale pälvisid Muusikapäeval Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

“Aastapreemia nominentide loetelu oli nii esinduslik, et ei julgenud arvata, et meie selle tunnustuse saada võiksime. Seda enam on rõõm ja tänumeel selle üle suur. Aitäh, Eesti Kultuurkapitalile märkamast, toetamast ja tunnustamast,” ütles dirigent Endrik Üksvärav. “Dirigendina on mulle väga oluline, et eesti muusika leviks ja kasutan tõepoolest iga võimalust selleks. Teine oluline teema on meie muusikavaldkonna ja laiemalt kogu kultuuri hoidmine ning toetamine. Meid on rahvana nii vähe, et see on ühiskondliku vastutuse teema. Toetades kultuuri saame kõik, nii riik kui erasektor, anda panuse selle püsima jäämisele. Meie endi püsima jäämisele,” ütles Üksvärav.

Kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav pälvisid Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali aastapreemia Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui välismaal.

1980. aastal Lihulas sündinud dirigent ja laulja Endrik Üksvärav on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004, Olev Oja dirigeerimisklass) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011, Hirvo Surva). Ta on õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. Üksvärav on täiendanud oma dirigeerimisoskusi Neeme Järvi, Paavo Järvi, Jorma Panula, Eri Klasi jt meistriklassides.

Üksvärav tegeleb Eesti muusikamaastiku edendamisega ja Eesti kui muusikamaa tutvustamisega mitmel rindel – seistes nii kõrgetasemelise kammerkoori Collegium Musicale ees kui juhatades harrastajatest koosnevaid eestlaste koore Belgias ja Hollandis, lauldes tenori solistina ja olles lauljana tegev erinevate Hollandi professionaalsete muusikakollektiivide juures. Neist kahe ees – Cappella Amsterdam ja Madalmaade kammerkoor – on Üksvärav seisnud ka dirigendina ning juhatanud eesti heliloojate muusikaga kontserte. Ühtlasi on Üksvärav igal aastal augustis Hiiumaal toimuva Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht. 2018. aasta suvel tunnustas Hollandi kuningas Üksväravat silmapaistva ühiskondliku tegevuse eest ordeniga.

Tallinnas tegutsev kammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori seitsme tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Hollandis ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. tõi kontserdid kuues välisriigis – Iisraelis, Hollandis, Poolas, Saksamaal, Venemaal ja Soomes. Eesti heliloojatest esitati enim Veljo Tormise loomingut.

2017. oktoobris võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi “Let the People Sing” Grand Prix. 2018. aasta algas kontsertreisiga Liibanoni ja Kreekasse, suvi tõi 15 kontserti, sh retke Venemaale “Unustatud rahvaste radadele”. Sügisel toimusid kontserdid Liivimaal ja Poolas kõlasid koori esituses rahvusvahelisel festivalil Wratislavia Cantans Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa teoste Poola esiettekanded. Aastas annab koor keskmiselt 40 kontserti.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolmel korral „Aasta koori“ tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Ükski teine Eesti koor pole seda tunnustust nii mitmel korral pälvinud.