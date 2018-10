Lääneranna vallas jättis omanik kaks koera keti otsa nälgima

Pärnu loomade varjupaiga töötajad pidid möödunud nädalal Lääneranna vallas aitama kaht koera, kelle omanik oli jätnud keti otsa nälgima, kirjutab Pärnu Postimees.

Kaks koera olid jäetud ilma hooleks: söögita, ühes jupi keti ja räbaldunud varjualusega. Koerad elasid kortermaja õuel keti otsas. Majaomanikud rääkisid, et loomade omanik olla kuude kaupa ära ja mingit muret koerte pärast üles ei näita. Söötmas käis neid lähedal elav vanaproua, kes tegi seda oma piskust pensionist. Kuna aga ilmad on juba külmad, ja pensioniraha otsas, pöördus naine varjupaiga poole.

“Meile tuli kõne, et õhtul ei ole koertele enam midagi süüa anda. Kas saame aidata? Samal päeval sõitsime sinna ja tõime koerad ära,” märkis Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss.

Omanik olla varjupaiga töötajatele otse avaldanud, et tõepoolest ei soovigi neid koeri enam, nimelt kolinud ta hoopis teise maakonda ja enam ei jäävat aega koertega tegelda.

Koerte omanik kirjutas alla loobumisavaldusele. Sellistel juhtudel, kus varjupaiga töötajad looma nii-öelda päästma peavad, on see kõige parem ja kiirem lahendus: loom saab kiirelt headesse oludesse. Teisel juhul, kui omanik ei oleks loobumisavaldusega nõustunud, peaksid kohapeal olukorda hindama veterinaarameti töötajad ja protseduur võtaks liiga kaua aega.

“Vaatamata sellele, et nende koerte elu on olnud raske, on nad sõbralikud ja armsad ega ole kaotanud usaldust inimese vastu,” seisab varjupaiga Facebooki postituses.

Mõlemad päästetud koerad on emased, pruunivalge kirju Lotte ja musta-valge Liisu, ning läbivaatusel selgus, et üks neist on tiine. Juss avaldas, et Liisu hakkab juba minema uude koju ja Lottelgi on omajagu huvilisi, kuid tema peab esmalt beebid ilmale tooma ja nad kutsikateks kasvatama.

Kohalik omavalitsus toetab varjupaika tänavalt üles korjatud loomade ehk omaniketa neljajalgsetega seotud kulude katmisel. Eraisikult võetud loomadega tekkinud kulusid vald ei tasu. Peale tavapärase vajab tiine koer nii toidus kui arstiabis erilist hoolt.