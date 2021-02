Lihula gümnaasium sai remondiks kaks miljonit eurot

Lääneranna vallavalitsus sai Lihula gümnaasiumi remondiks kaks miljonit eurot toetust.

„Praegu on info, et 1,5 miljonit tuleb riigieelarvest ja pool miljonit energiasäästu programmist,” ütles Lääneranna vallavanem Arno Peksar.

Kaks miljonit Lihula kooli remondiks on investeeringute hulgas kirjas ka Lääneranna valla tänavuses eelarves. Lihula gümnaasiumi remonti on oodatud kaua ja pikisilmi. Koolimaja on ehitatud 1964. aastal. Maja ei pea sooja. „Keskküte, vesi – kõik torud on kehvas seisus,” ütles Lihula gümnaasiumi direktor Siret Kesküla. Ruumide paigutus ei vasta nüüdisaegsele koolile. „Pinda on palju, aga seda ainult näiliselt – kasutada seda ei saa,” ütles Kesküla.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!