Noarootsi ja Vormsi jääteid tänavu tõenäoliselt ei tule

Neljapäeva ennelõunal ootas jääuurijaid Haapsalu lahel halb üllatus. Paks lumekiht ja soe merevesi ei ole viimase paari nädalaga jääl kasvada lasknud. Vahepeal väga madalale langenud merevee taseme tõus tähendab, et nüüd on mitmel pool vesi jää peale pressinud ja mõnest kohast ei pääse miinuskraadidest hoolimata kuivalt läbi.

Haapsalu lahe jää on liiga õhuke.

„Me lootsime ikkagi tunduvalt paremat seisu, kuna kaks nädalat on olnud korralikud külmad. Me mõtlesime, et vähemalt viis-kuus sentimeerit on varasematele uuringutele jääd lisaks tulnud. Kahjuks peame tunnistama, et kahes mõõtepunktis oli sentimeetreid läinud õhemaks ja ülejäänud punktides ei ole juurde külmunud. Kõige õhem, mis leidsime, oli 16 sentimeetrit,” rääkis transpordiameti osakonnajuht Hannes Vaidla.