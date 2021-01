Juhtkiri: koroonaviirus räsib Eestit

Jaanuaris on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud umbes sama palju inimesi kui samal põhjusel terve eelmise aasta jooksul kokku. Keskmiselt sureb Eestis koroonaviiruse pärast seitse inimest päevas. Seda on liiga palju.

Läänemaad on koroonaviirus hoidnud, kui mõõta asju suhtelisuse skaalal, püüdes ette kujutada, et üht maakonda on võimalik kuidagi mõtteliselt muust Eestist lahutada. Aga isegi siis, kui see on mõtteliselt võimalik, pole sellel suuremat praktilist tähendust.

Jüri Ratase valitsuse kukkumise järel ütles keskerakondlane Mailis Reps, et valitsus tuli võitlusega viirusega hästi toime. Võrreldes Eesti nakatumismäära või ka koroonasse suremust Läti ja Leeduga, võib ilmselt sellega nõustuda, aga võrreldes Soomega on erinevus kordades Eesti kahjuks. Soome valitsuse kehtestatud sissesõidukeeld näitab, et Eesti haigestumise määr on nende jaoks liiga kõrge. Kas seda võib nimetada valitsuse läbikukkumiseks viiruse ohjamisel? Jah ja ei.

Koroonaviiruse laialdane levik ja kõrge suremus ütlevad, et valitsuse senine poliitika on olnud puudulik. Piirangud ja muud meetmed pole takistanud viiruse kiiret levikut riigis, valitsus pole rahva tervise kaitsega hästi hakkama saanud. Teisalt saab valitsus innustada ja suunata, aga tegelik pingutus tuleb teha igal inimesel. Viiruse kiire levik näitab muuhulgas, et rahva teadlikkus, aga ka hooldekodude ja raviasutuste töötajate valmisolek nakkuse tõrjumisel pole olnud piisavalt hea. Nii et kõike halba ei saa alati panna valitsuse süüks.

Kaja Kallase valitsuse otsus leevendada piiranguid Harju- ja Ida-Virumaal loob viirusele uusi levimisvõimalusi, kuid kaitseb ettevõtteid, kes saavad pikemalt ja mahukamalt kaubelda. Nii et ka Kallase valitsus valinud ühiskonna vabaduse ja lükanud piirangud, mis kaitsevad viiruse levimise eest, tagaplaanile.