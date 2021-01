Vallajuhid sulgesid koroonahirmus uksed

Koroonaviirus on viimasel nädalal sulgenud nii Haapsalu linnavalitsuse kui ka vallamajad.

Möödunud nädala reedest on suletud Haapsalu linnavalitsuse hoone, sest üks ametnik nakatus koroonaviirusega. Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et kõigilt linnavalitsuse töötajatelt proovide võtmist terviseamet vajalikuks ei pidanud, kuid isolatsiooni on pidanud jääma nakatunuga vahetus kontaktis olnud töötajad. Sukles lisas, et tema teada ükski teine linnavalitsuse töötaja nakatunud ei ole.

Reedese info kohaselt on linnavalitsus suletud jaanuari lõpuni.

