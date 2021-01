Juhtkiri: vallavalitsuse nõrk töö

Haldusreform pidi looma tugevad omavalitsused, millel on suuruse tõttu piisavalt raha, et palgata asjatundlikud spetsialistid. Paraku on tegelikkus näidanud, et ilmselt tuleks omavalitsusi veelgi rohkem liita, et need suudaks pakkuda asjatundlikku valitsemisteenust.

Lääne-Nigula vallavolikogu otsus lõpetada Risti tuulepargi eriplaneering viitab kahjuks sellele, et vallavalitsus ei tulnud toime suure ja erakordselt kalli planeeringu majandamisega. Ometi peaks just omavalitsus olema asutus, mis toetab regionaalset arengut sellega, et valla territooriumil hakkavad tegutsema uued ettevõtted. Kui omavalitsus ei saa hakkama ülikeeruliste planeeringute korraldamisega, siis pole uute ettevõtete tulekuks mingit lootust.

Risti tuulepargi puhul lasi vallavalitsus end mõjutada väikesearvulisel survegrupil, kel ei olnud tuulepargi vastu esitada muid argumente peale selle, et ei meeldi ja ei taha. See on ka kahtlemata inimeste õigus, et uuele projektile võib lihtsalt vastu olla. Aga omavalitsuse ülesanne on ennekõike huve tasakaalustada ja leida kõiki osapooli rahuldav lahendus. Ühe suure projekti arendamise katkestamine ei ole kahjuks kompromisside otsimine tööstusettevõtte ja selle naabruses elavate inimeste vahel. See on kõigest ühe huvigrupi soovidele järele andmine.

Niisugune lahendus ei paku Risti kandi elanikele ega ka vallale tervikuna või maakonnale mitte midagi. See on tühisõit, mille ainus põhjus on vallavõimu oskamatus tegeleda suurte projektidega.

Lääne-Nigula volikogu istung toimus neljapäeval Palivere kooli külmas võimlas. Radiaatorid olid küll leiged, aga nõukogude ajal valminud hoone sooja enam ei pea. Volinikud istusid tundide kaupa, külmetades jopedes ja paksudes kampsunites. Ja ilmselt istuvad nii veel palju aastaid, sest kui pole tööstusettevõtteid, pole valla kassas ka raha koolimaja soojustamiseks.