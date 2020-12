Lääne Malevlane: Lääne maleva pealiku Andres Välli aastalõputervitus

2020. aasta on olnud malevale ja kogu organisatsioonile tavapärasest erinev – kevadel ja sügisel panid meid proovile koroonaviirusega seotud piirangud ning koos politsei- ja piirivalveameti töötajatega osalemine kriisi lahendamises. Lõppeval aastal viis kaitseliit läbi liikmeskonna auditi, tehes sügiseks sellest esmased kokkuvõtted.

Mida õppisime koostööst politsei- ja piirivalveametiga ning kuidas muutis audit meie riigikaitselist valmisolekut ja tahet? Kas väärtustame piisavalt vabatahtlikke juhte ja liikmeskonda teadlikult võetud vastutuse eest oma riigi kaitses osalemises?

Kevadel üle maailma levinud koroonaviiruse põhjustatud kriis sundis ka Lääne malevat

oma tänavusi plaane muutma. Ühe näitena paljudest lükati edasi plaaniline ringkonnaülene õppekogunemine.

Kriisi ajal toetasime politsei- ja piirivalveametit sadamaid kontrollides. Naiskodukaitse oli abiks terviseametil. Ühtepidi seadis kriis maleva tegevustele palju piiranguid, kuid samas õppisime ja valmistusime tegema koostööd ja kaasamist sisejulgeoleku ülesannete täitmiseks. See pani meie vabatahtliku organisatsiooni proovile – kuidas ja kui kaua on võimalik vabatahtlikke kasutada ning millist ettevalmistust peaksime omama.

Teise olulise tegevusena organisatsiooni jaoks viidi kaitseliidus läbi liikmeskonna audit. Selle eesmärk oli võtta ühendust iga liikmega, et küsida, kuidas ta soovib organisatsiooni tegevusse panustada. Küsitluse peamine eesmärk oli selgitada välja, kes on nõus olema kombatant (võitleja maakaitsestruktuuris, kaitseväekohuslane ja need, kes on andnud nõusoleku nimetamiseks sõjaaja ametikohale) ning kes soovib jätkata panustamist

mittekombatandina (toetus struktuuri liige). Küsitluse käigus selgitati veel kord kaitseliidus läbi viidavaid muudatusi ja organisatsiooni tegevustes osalemise võimalusi.

Auditi käigus vesteldi ka liikmetega, kes on olnud kaua organisatsiooni aktiivsest tegevusest eemal. Suur osa neist oli valmis taas tegevustest osa võtma, samas

oli palju ka neid, kes olid oma teada juba ammu palunud end välja arvata, kuid olid jätkuvalt nimekirjas. Auditi korraldusliku poole pealt tuleb tõdeda, et jagatud info jõudis liikmeteni kohati piiratult ja mõnel juhul ka ainult e-kirja teel, täiendavate selgitusteta. Küsitluse läbiviijad tegid oma tööd rohkemal või vähemal määral süvenedes ning see mõjutas ka auditi lõpptulemust.

Meie ühine eesmärk on leida vabatahtlikes üles nende tahe ja soov panustada riigikaitsesse

kaitseliidu kaudu. Kaitseliidul, nagu paljudel suurtel organisatsioonidel, on ka omad nõrgad

kohad ning leidub ka neid liikmeid, kes on organisatsiooni toimimises aja jooksul pettunud.

See pettumus võib olla põhjustatud ka palgaliste töötajate otsustest, mis ei ole liikmete

meelest alati kõige õigemad.

Kui vabatahtlik soovib organisatsioonist lahkuda, on see tema otsus ja seda ei saa talle pahaks panna. Samas peab organisatsioon edasi liikuma ja paremaks muutuma. Kaitseliidu ülem on loonud selleks võimalused territoriaalüksustesse kuulumise kaudu. Territoriaalüksus annab võimaluse vabatahtlikul endal öelda, milliste tegevustega

on ta valmis kodukoha üksusesse kuuludes panustama. Kaitseliidus leiab iga inimene

oma oskustele vastava rolli ja rakenduse.

Teen sügava kummarduse kõikide kaitseliidu liikmete ja eriti vabatahtlike juhtide ees,

kes on teadlikult võtnud endale kohustuse ja vastutuse oma allüksuste liikmete ees. Vabatahtlikud juhid on võtnud kohustuse teha aeg-ajalt ka tänamatut tööd, lunides liikmeid osalema väljaõppes ja üritustel.

Need, kes ei ole kindlad, kas nad ikka soovivad leida aega koos kamraadidega

välja tulla, annavad pealikele palju lisatööd. Väärtustame oma vabatahtlikke juhte ja

nende toetavaid peresid panustatud aja eest – andes endast vähemalt teada ja leides koos juhiga sobiva aja väljaõppes osalemiseks. Kas alati on mitteosalemisel ja vastamisel, et ei saa või ei taha, ikka põhjus? Kaitseliit on täpselt nii tõsiselt võetav,

kui on selle liikmed.

Noored on maleva tulevik ja koos naiskodukaitse Lääne ringkonnaga on maleva roll toetada

noorte kotkaste ja kodutütarde tegevust. Koos saame noortele näidata, millised on võimalused jätkata vabatahtlikku tegevust kas naiskodukaitse või kaitseliidu

üksustes. Tähtis on anda noortele võimalus juba omandatud teadmisi ise edasi õpetada.

Selleks on hea võimalus korraldada koos lapsevanematega laagreid, kus lapsed viivad vanematele läbi töötube. Selle kaudu on vanemad teadlikumad oma laste tegemisest Lääne malevas ja loome suurema usalduse enda vastu. Vabatahtlikele noortejuhtidele

on oluliseks abiks igasugune lapsevanemate toetus, alates kasvõi usaldusest.

Lääne maleval on välja kujunenud pikaajalised traditsioonid, mis aitavad säilitada isamaalisi

väärtusi. Septembris tähistati Läänemaal Puise rannal 76 aasta möödumist suurpõgenemisest. Samal kuul esitles ajaloolane Mati Mandel uut raamatut „Sõjaeelne Kaitseliidu hiilgeaeg ja häving Läänemaal”.

Lääne maleva kaitseliitlased koos isamaaliste organisatsioonidega tähistavad aasta jooksul mitmeid mälestusüritusi – tähistame neid päevi selleks, et mäletaksime veel kaua oma eelkäijaid, kes andsid elu selle vabaduse ja iseseisvuse eest, milles

täna elame. Lääne maleva liikmetena peame olema tugevad ja järjekindlad, et hoida seda,

mis meil on. See, et me oleme vabad, ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle nimel tuleb pingutada.

Kokkuvõtteks – vaid koos sinuga maleva arengusse panustades liigume otsustavalt edasi,

ükskõik, kui raske see ka ei tundu. Oleme teinud aasta jooksul palju toredat ja vastutusrikast. Oleme malevana tõestanud partneritele ja riigile, et oleme tõsiselt

võetavad ja kriisiolukorras olemas.

Malevapealikud tulevad ja lähevad, aga allüksused jäävad – mida paremini on korraldatud

sisemised tegevused, seda lihtsam on eri olukordadega hakkama saada. Liikmete aktiivsuse tõstmisega on vaja veel palju tööd teha ning soovin meile selleks palju jõudu ja

kannatust.

Kutsun vabatahtlikke leidma endas soovi ja tahet võtta teadlik vastutus ja kohustus, kuuludes kaitseliidu organisatsiooni. Kui malevkonna või üksikkompanii

pealik või jaoskonna esinaine pole sinuga juba pikka aega ühendust võtnud, siis kindlasti

ei väldi ta sind tahtlikult. Ka tema on vabatahtlik koos oma isikliku elu rõõmude ja muredega. Leia tema kontaktandmed ja helista ise või leia muu võimalus temaga ühendust võtta. Leidke üheskoos sulle sobiv võimalus panustamiseks.

Anders Välli

kaitseliidu Lääne maleva pealik