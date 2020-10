Sihtasutus loob Läänemaa uut brändi

Uue brändi loomisest andis esmaspäeval toimunud turismiseminaril teada sihtasutuse Läänemaa juht Anu Kikas.

„Väga palju ma sellest rääkida veel ei taha, me alles tegeleme selle arendamisega,” ütles ta.

Seminaril esitleti uue brändi visuaali, mis kujutab endast sõna „Läänemaa”, millest e-täht moodustab merelained.

Eraldi bränd on mõeldud Läänemaal tehtud toodete ja teenuste jaoks, mida tähistab logol lisaks Läänemaale sõna „oma”. „See „oma” logos tähendabki, et see on kohalik asi,” selgitas Kikas.

Uue brändi kampaania algab järgmisel aastal.