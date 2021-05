Läänemaa tootjad said piirkondliku märgise „Läänemaa oma”. Märgise on saanud praeguseks 14 ettevõtte tooted.

Esimesed märgist taotlenud ettevõtted olid valdavalt toidutootjad, kuigi kõige esimesena taotles märgistuse Catree OÜ, kes valmistab helkivaid prosse.

Järgmisena said oma toodetele „Läänemaa oma“ märgise Ümaron OÜ, Väike Värvu OÜ ehk Otsa talu, Nõva Break OÜ, Roberti Mesi OÜ, Hansu Mahetalu, Vainu Talu OÜ, Spyridon OÜ ehk Emme Köök, Oosaare Ait OÜ, FIE Ave Rosenberg, FIE Kristjan Nebokat, Tammejuure Mahetalu, Eesti Seenefarm ja Haapsalu tarbijate ühistu.

„Läänemaal tegutsevad erinevates sektorites väga tublid ettevõtjad, kes pakuvad tarbijatele nii imelisi maitseelamusi kui ka kasutajarõõmu. Selleks, et Läänemaalt saadud positiivseid elamusi paremini esile tuua ja aidata kogetust luua veelgi eredamad mälestused, lõime „Läänemaa oma“ märgise. Meie soov on, et see märgis kujuneks hea maitse- ja kasutajaelamuse sümboliks,“ ütles SA Läänemaa juhataja Anu Kikas.

Märgise saamiseks on taotluse esitanud ka mitu toitlustusettevõtet. „Haapsalu ja Läänemaa toidukultuur on viimaste aastate jooksul teinud läbi aukartustäratava ja imelise arengu. Nimekiri toidutootjatest ja ka toidukohtadest kasvab iga aastaga, vaatamata kõikidele takistustele, pidades siin silmas koroonaviiruse põhjustatud raskusi. Koos kvantiteediga kasvab aga ka kvaliteet – professionaalne uhkus, ise tegemise rõõm ja konkurents kohustab,“ ütles sihtasutuse turundusjuht Lemmi Kann.

„Et söögikoht saaks piirkondliku märgise, peab tipphooajal vähemalt pool toorainest olema kohalikku päritolu, kas siis Läänemaal kasvatatud või Läänemaalt korjatud. On ülimalt rõõmustav, et selles suunas astuvad paljud Haapsalu ja Läänemaa söögikohad juba päris mitu aastat,“ rääkis Kann.