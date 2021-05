Sel suvel 30. juulist 1. augustini toimuv Augustibluus tegi teatavaks seekordsed esinejad.

Augustibluusi kontserdid toimuvad traditsiooniliselt Haapsalu piiskopilinnuses, kuid vastavalt kujunevale olukorrale luuakse linna eri paikadesse ka väiksemaid välilavasid. Praeguse seisuga on kõik siseruumidesse planeeritud kontserdid asendatud vabaõhukontsertidega ning traditsioonilist festivali ööklubi Haapsalu kultuurikeskuses ilmselt ei toimu.

Kuigi võib arvata, et ka suve teises pooles on väliüritustele seatud piirangud, käib töö selle nimel, et suve suurim bluusisündmus tuleks traditsiooniliselt heal tasemel. Esinejaterivis on mitmeid välisesinejaid, kelle jaoks Augustibluusil esinemine on selle suve kontsertkalendris prioriteediks ning kes on valmis võimalike karantiininõuete täitmiseks ka varem Eestisse saabuma. Festivalil on lubanud esineda bluusimaailma tõusev täht Artur Menezes USAst, soomlannast kitarrivirtuoos Erja Lyytinen, Cinelli Brothers Inglismaalt ja Emil & The Ecstatics Rootsist. Kava ei ole lõplik ja esinejaterivi täieneb.

Augustibluusi programm sisaldab selgi korral mitmeid põnevaid kodumaiseid kooslusi ja eriprojekte. Laval on mujalgi maailmas tunnustatud bluusimängija Andres Roots, ansambli Crosswood solistina lööb kaasa Justamendi frontman Toomas Lunge, Augustibluusi debüüdi teeb Vaiko Eplik, festivali programmijuht ja Compromise Blue kitarrist Raul Ukareda tähistab võimsa eriprojektiga oma 50ndat juubelit, üles astuvad ka Airi Allvee & Underwater Blues Band, Aapo Ilves ja paljud teised. Juba seitsmendat korda toimub Augustibluusil luulekontsert Bluule.

Augustibluus teeb koostööd linnavalitsuse ja terviseametiga, et töötada piirangutest lähtuvalt välja täpne ajakava, lavade paiknemine ja kord, millest antakse teada festivali kodulehel ja sotsiaalmeedias, kui on selgunud suve teises pooles kehtivad regulatsioonid.

Festival Augustibluus toimub alates 1994. aastast. Kuna möödunud aastal festivali ei toimunud, kehtivad kõik 2019. aasta detsembris ja hiljem soetatud festivali passid. Piiratud arv pileteid on müügil Piletilevis ning mai lõpuni on festivali passi hinnaks 50 eurot.