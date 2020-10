Sukles: piletiga linnuseõu pole hea mõte

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et on Anu Kikasega üsna ühte meelt. „Ma arvan, et me oleme läinud küll õiget teed, aga nüüd särtsu on juurde vaja.”

Võimaliku uue ürituse ideena käis ta välja mudafestivali, mis seostuks hästi kuurortlinnaga. „Eriti just pärast seda koroona-aastat peaksime välja mõtlema midagi, millega värskelt pildile tulla,” märkis ta.

Üks koht, mis tema hinnangul oma võimalusi ära ei kasuta, on Haapsalu piiskopilinnus. „See on muuseumina tore küll, aga ekspositsioonil jääb minu arvates praegu sära puudu,” nentis ta.

Ka ei ole Suklese sõnul hästi välja kukkunud see, et muuseumiõu on väravaga muust linnusest eraldatud ja ka linnusekohvikusse pääseb vaid piletit ostes.

Haapsalust rääkides ei saa mööda ka supelrandadest, mis vajavad arendamist.