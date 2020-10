Töötava mootoriga bussid häirivad bussijaama naabreid

Hiiu Lehele laekus murekiri Haapsalu elanikult, kellel oli küsimus, miks Hiiumaa bussid reisijate peale- ja mahalubamise ajaks mootorit ei seisata. Tema hinnangul müristavad suhteliselt vanad Hiiumaa liini bussid Haapsalu raudteejaamas peatudes oma 15 minutit järjest ja mootorimüra häirib lähedalasuvate elumajade elanikke, keskkonnareostusest rääkimata.

Go Bus Läänemaa töödejuhataja Igor Štšeglakovi sõnul sõidavad Hiiumaa vahel bussid, mis on ehitatud aastatel 2008-2017. „Peatustes hoiavad bussijuhid busse töös, sest suvel on soe ja talvel on külm – sisselülitatud mootoriga buss võimaldab hoida reisijate jaoks sobivat temperatuuri vastavalt ilmastikule. Haapsalu peatuses seisavad bussid maksimaalselt 5 minutit,” ütles Štšeglakov.