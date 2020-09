Noorte alkoholiostjate dokumente kontrollib vaid iga kuues söögikoht

Juulis Haapsalu söögikohtades läbi viidud testostud näitasid, et alla kahel kolmandikul juhtudest ei küsitud seal lahjat alkoholi osta soovinud noortelt dokumenti.

Testostmise korraldas Haapsalus SA Läänemaa tellimuseltervise arengu instituut. SA Läänemaa rahvatervise- ja turvalisusekoordinaatori Ege Tatarmäe sõnul käisid 18aastane noormees ja neiu viieteistkümnes Haapsalus söögikohas, kus tellisid lahjat alkoholi. Noored käisid baarides eraldi, mis tähendab, et kokku tehti 30 ostu.

Testostu tulemus näitas, et 30 korrast küsiti noortelt dokumenti vaid viiel puhul. Taksi pubi oli ainuke, kus dokumenti küsiti nii noormehelt kui ka neiult. Kolmes kohas kohas küsiti dokumenti ainult noormehelt. „Statistika näitab, et tavaliselt küsitaksegi poistelt sagedamini dokumente,” ütles Tatarmäe. Ta lisas, et eelnevalt oli kokku lepitud, et küsimise peale vastavad noored, et dokument jäi koju. „Seal, kus dokumenti küsiti ja noortel seda ette näidata ei olnud, neile alkoholi ka ei müüdud,” ütles Tatarmäe.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!