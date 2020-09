Juhtkiri: ükskõiksus on kurjast

Pole vist täiskasvanut, kes noorusest rääkides ei meenutaks seda, kuidas vanemate selja tagant või poes müüjat üle kavaldades sai peoks või koosviibimiseks alkoholi nihverdatud – jäävad ju enamiku esimesed kokkupuuted alkoholi ja tubakaga kuhugi koolipõlve, kui vanus tegelikult veel selleks õigust ei anna. Nii et pole midagi uut siin päikese all. Alkohol ja sigaretid ei tohiks siiski noortele kättesaadavad olla. Sellepärast tulebki ka noorel täisealisel olla valmis selleks, et poes või baaris alkoholi või suitsu ostes tuleb näidata dokumenti, tõestamaks, et vanus selliseid oste lubab.

Et baariteenindajad pole üleliia varmad noortelt dokumenti küsima, näitas Haapsalus esimest korda läbi viidud testostmine – ehk siis mujalt tulnud 18aastased noormees ja neiu käisid linnas kõrtsist kõrtsi ning söögikohast söögikohta eesmärgiga osta sealt lahjat alkoholi. Enamasti see neil ka õnnestus, sest teenindajad nende vanuse vastu huvi ei tundnud.

Seda, mis põhjusel teenindajad dokumendi küsimata jätsid, uuring välja ei selgitanud. Kui ostjad olnuks kohalikud noored, saaks ju alati vabanduseks tuua, et vanus on dokumenditagi teada. Võõraste puhul aga seda teadmist olla ei saa. Võib-olla on põhjuseks see, et vaid suveks tööle võetud teenindajaid pole korralikult juhendatud või pelgavad nad lihtsalt dokumenti küsida.

Küll aga tõi testostmine välja selle, et ümbritsevatele dokumendi küsimata jätmine korda ei lähe. Vähemalt neil 30 korral, mil noored Haapsalu kõrtsidest õlut või siidrit ostsid, ei juhtinud keegi teenindaja tähelepanu sellele, et ostjad võivad ehk liiga noored olla. Eks sedalaadi olukordades või kasvõi nurga taga suitsetavaid teismelisi nähes tekibki alati dilemma, mida teha – kas sekkuda või mitte. Lihtsam oleks ükskõikselt mööda vaadata, aga seda ei tohiks teha. Tuleks ikkagi sekkuda. Ükskõiksus on sama kurjast kui alkohol.