Talis Vare asub raudteemuuseumi juhtima

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumi juhiks saab esmaspäevast Haapsalu kolledži senine projektijuht Talis Vare.

Raudtee- ja sidemuuseumi juhi ametit pakkus Varele SA Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn. „Väga kaua ma ei mõelnud,” ütles Vare. „Mingis mõttes on see tagasitee, kuigi muuseum on muutunud.”

Raudtee- ja sidemuuseumiga pole ta varem kokku puutunud ja Vare sõnul vajab see suuri investeeringuid. „Vedurite-vagunite seisukord on kehv. Need tuleks restaureerida ja katuse alla saada,” ütles Vare.

Vare on sündinud 1971, ta on lõpetanud Tartu ülikoolis ajaloo- ja Haapsalu kolledžis riigiteaduste eriala.