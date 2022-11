Laikmaa muuseumis algab remont

Taeblas asuvas kunstnik Ants Laikmaa muuseumis algab tuleval nädalal remont, mille käigus saab värskema välimuse muuseumi teine korrus.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide kultuuriloomuuseumide juhataja Talis Vare sõnul on plaanis viimistleda põrand ja võimalusel korrastada seinu. Teisel korrusel asuval ahjul, mida enam kütmiseks ei kasutata, on plaanis sisu eemaldada, et see põrandale vähem koormust avaldaks. „Loodame remondiga kevadel valmis jõuda,“ sõnas Vare.

