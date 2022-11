Tähelepanu lapsevanemad: hambaniidi kasutamist tuleks alustada juba maimikueas

Hambaniidist rääkides on levinud arvamus, et väikesed lapsed ei pea seda kasutama. Tänavune hammaste tervise kuu aga tuletab meelde, et hambahari suudab puhastada ligi 60 protsenti hambapinnast ja ülejäänud 40 protsendi puhastamiseks on vaja kasutada hambaniiti – seda ka väikelaste puhul.

Kliinik 32 igemeravi spetsialisti doktorInga Rahuoja sõnul on hammaste niiditamisega soovitatav alustada, kui esimesed kaks piimahammast on omavahel kõrvuti. „Kui kaks hammast on omavahel kõrvuti, siis tekib nende vahele katt ning selle eemaldamiseks on vaja kasutada hambaniiti. Väikelaste hambavahesid ja -külgesid peab puhastama lapsevanem, kuid selle käigus saab järk-järgult õpetada lapsi hambavahede eest hoolt kandma. Nii muutub see lisarutiin nende jaoks tavapäraseks harjumuseks, mis loodetavasti saadab neid terve elu,“ selgitab doktor Rahuoja.

Paraku on endiselt levinud arvamus, et piimahammaste eest ei pea nii palju hoolt kandma, kuna need kukuvad nagunii välja. Kahjuks on tihtipeale nii, et kui piimahammastes on augud, siis tekivad need ka jäävhammastesse. Seega tasub hambavahede puhastamisega alustada juba varakult, sest see aitab ennetada hambaaukude tekkimist nii piimahammastes kui ka jäävhammastes.

„Piimahammaste vahed on tihti suuremad ning sinna ei jää nii palju toidutükke, siis pääseb hambahari ka hambavahedesse. Kui hambad on omavahel tihedasti kontaktis, siis peaks neid ka niiditama. Laste hambavahesid võib puhastada kõige tavalisema õhukesema niidiga, kuid saadaval on ka spetsiaalseid lastele mõeldud hoidikuga hambaniite ehk niiditajaid. Kuna lapse suu on väike, võib olla keerukas hammastele ligi pääseda. Sellisel juhul soovitan kasutada pikema varrega niiditajaid,“ räägib Rahuoja.

Laste suuhügieeni eest hoolitsemisele tasub läheneda mänguliselt

Lastevanematele võib laste esimestel eluaastatel suuhügieeni eest hoolitsemine tunduda üsna keerukas, kuid nii hammaste pesemisele kui ka hambavahede puhastamisele tasub läheneda mänguliselt.

„Hammaste eest korralikult hoolitsema õppimine on nagu lusikaga sööma õppimine – see võtab aega. Lisaks, lastel ei pea hambaniiti kasutama tingimata õhtul, kui laps on väsinud. Seda võib teha ka näiteks keset päeva, sest oluline on last järk-järgult selle protseduuriga harjutada. Kui laps on juba hambavahede puhastamisega harjunud, siis muutub see ajapikku lihtsamaks ja koolilaps saab juba ise kord päevas niiditamisega hakkama“ räägib doktor Rahuoja.

