Hambaniidi kasutamine on ebamugav? Proovi teisi alternatiive!

November on hammaste tervise kuu, mis tänavu tuletab meelde hambaniidi kasutamise olulisust. Siiski leidub neid, kellele ühel või teisel põhjusel hambaniidi kasutamine ei sobi. Kliinik 32 igemeravi spetsialist doktor Inga Rahuoja tutvustab, milliseid abivahendeid kasutada hambaniidi asemel.

Suuhügieeni oluline osa on hambavahede ja -külgede puhastamine, sest sinna ei pääse hambahari ligi. Tavaliselt kasutatakse selleks hambaniiti, kuid lisaks niidile on olemas ka teisi hambavahede puhastamise vahendeid. Doktor Inga Rahuoja sõnul tuleb leida endale sobiv vahend, millega oleks hambavahesid mugav puhastada – olgu see siis hambaniit, hambavaheharjake või lisaks ka survepesur.

Hambavahehari

Hambavaheharja tasub kasutada siis, kui igemed kipuvad veritsema või kui hambaniit ei tee hambavahesid piisavalt puhtaks. „Isegi kui esihambaid saab hambaniidiga korralikult puhtaks, on tihtipeale tagumiste hammaste jaoks vaja juba hambavaheharja,“ räägib doktor Rahuoja. Lisaks on hambavahehari soovitatav, kui hambavahed on suuremad või on tekkinud luu taandumine.

Hambavaheharjade puhul tasub tähele panna, mis mõõdus need on. Selleks, et kõik hambavahed saaksid ilusti puhtaks, peaks harjake vastama hambavahe suurusele. Sobiva suuruse leidmiseks võib konsulteerida oma hambaarstiga või suuhügienistiga, kuid on võimalik ka ise katsetada, soetades kõikide suurustega hambavaheharjade stardikomplekti.

Hambavaheharjad on korduvkasutatavad: ühte hambavaheharja saab kasutada keskmiselt kuni kaks nädalat, sõltuvalt hambavaheharja suurusest. Hambavaheharjakeste puhastamine on sarnane hambaharja puhastamisele. Peale hambavaheharja kasutamist piisab selle loputamisest.

2. Hambaniidihoidja

Tihtipeale tundub hambaniidi kasutamine ebamugav, kuna niiti tuleb sõrmede vahel pidevalt liigutada. Mõni ei pruugi ära õppida ka õiget niiditamise tehnikat. Sellisel juhul võib proovida spetsiaalselt hambaniidile mõeldud käepidet ehk hambaniidihoidjat, mis muudab hambaniidi kasutamise mugavamaks.

Doktor Rahuoja soovitab hambaniidihoidjat kasutada siis, kui tundub, et tavalise hambaniidiga ei pääse hästi tagumisi hambavahesid puhastama. Lisaks sobib see lastele, kes alles õpivad oma hammaste eest õigesti hoolitsema.

3. Ühekordsed kummist hambatikud

Pehmest kummist valmistatud ühekordselt kasutatavad hambatikud libisevad mugavalt hammaste vahele, eemaldades nii toidutükid kui ka hambakatu. Doktor Rahuoja sõnul on nendega peaaegu võimatu oma igemetele haiget teha.

„Soovitan kummist hambatikke kasutada pärast ortodontilist ravi, kui hambavahesid on vaja traatreteineri vahelt puhastada. Siinkohal aga tasub kindlasti silmas pidada, et kui hambavaheharjad on korduv kasutatavad, siis kummist harjakesed on ühekordsed,“ räägib Rahuoja

4. Hammaste survepesur ehk irrigaator

Hambapesurutiinis on hammaste survepesur väga hea lisavahend. Doktor Rahuoja sõnul on irrigaator abiks neile, kellel on breketid, Invisalign kaped, hambakroonid, hambalaminaadid või hambaimplantaadid. Lisaks on suureks abiks hammaste survepesur ka siis, kui hambad on puseriti ja hambavahede puhastamine keerulisem.

„Hammaste survepesur aitab saavutada paremat tulemust, kuid see asenda hambaniiti või hambavaheharjakest. Seda võib soovitada nendele, kes ei saa niidiga või hambavaheharjaga hambavahesid piisavalt puhtaks või kes tahavad igapäevaselt oma suud täiuslikumalt puhtaks saada,“ selgitab Rahuoja.