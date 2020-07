Eakate suvepäev jääb tänavu ära

Laupäevaks planeeritud eakate suvepäev jääb tänavu koroonaviiruse tõttu ära.

Läänemaa pensionäride ühenduse juht Reet Kaar ütles, et sel suvel ei tee nad koroonaviiruse tõttu ühtegi suurüritust. „Parem jätame ära kui hiljem kahetseme,” ütles Kaar.

Kaar lisas, et noored toovad eakad suvepäevadele ning kohtuvad seal ka oma onude ja tädidega – seega tuleks kokku inimesi üle Eesti. „See oleks liigne julgus,” ütles Kaar.

Kaare sõnul on järgmine suurem eakatepidu ilmselt jõulukontsert. „Ma loodan, et sel ajal on juba nii ohutu, et seda saab teha,” ütles Kaar.