Läänemaa vanim elanik saab tänavu 103aastaseks

100. Foto: Urmas Lauri

Läänemaa vanim elanik on rahvastikuregistri andmeil Haapsalus elav Helmi Kaur, kes on sündinud 1917. aastal, ütles Haapsalu linna perekonnaseisutoimingute spetsialist Liilia Tormis. Läänemaa kõige vanem mees on 1922. aastal sündinud Haapsalu elanik Elmar Ulpus.

„Praegu on Elise-Susanne Taal vanim Lääne-Nigula vallas. 100aastaseks saab tänavu kokku kolm inimest, aga teised juubelid on mais ja juunis,” ütles Lääne-Nigula vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Mariel Kõrgemägi. Ka teised kaks on naised.

