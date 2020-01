Tänavuseks aasta seeneks valis Eesti mükoloogiaühing alpi põdrasambliku (Cladonia stellaris).

„Kui võtta subjektiivselt, siis enne oleks pidanud aasta seente hulgast natuke rohkem seene moodi seeni läbi käima. Aga ega mul pole selle vastu midagi, et aasta seen on samblik,” nentis seeneteadlane Tõnu Ploompuu.



„Süda-Läänemaal on temaga kitsas,” ütles Läänemaa loodusega hästi kursis olev Ploompuu. Alpi põdrasamblikku võib leida kõige rohkem vanadest, üle 80 aasta vanustes metsadest.

Läänemaal on põdrasamblikku leitud Väike-Nõmmkülast ja Martna osavallas Kurevere soost, Läänerannas on samblikku Varbla õpperaja servas.

Ligikaudu viiendik seentest on kohastunud püsivalt koos elama kas vetika ja/või tsüanobakteriga. Sellist kooselu tunneme nime all „samblik”. Eestis on teada ligi tuhat seeneliiki, mis moodustavad samblikke.