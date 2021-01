Aasta seen on lilla kübarnarmik

Selle aasta seen on väga haruldane lilla kübarnarmik. „See pole selline seen, mida korjad korvi täis nagu kukeseent,” ütles botaanik Marje Loide. Lilla kübarnarmik kuulub looduskaitsealuste liikide I kaitsekategooriasse, ohustatud liikide Eesti punases nimestikus on seen arvatud äärmiselt ohustatud liikide kategooriasse.

Lilla kübarnarmik kasvab maapinnal okaspuude ligiduses loo- ja nõmmemetsades. Eestis on teada vaid kümmekond tema leiukohta, kõik paiknevad Saaremaal, Vormsil ja Hiiumaal. Mandril on tema kasvukohti küll otsitud, kuid pole leitud.

Lilla kübarnarmiku puhul on huvitav see, et pikka aega peeti teda põdramokkade hulka kuuluvaks. Viimase aja molekulaarsed uuringud on aga näidanud, et mitmed varem põdramoka perekonda kuuluvad liigid on DNA-järjestuste alusel hoopis teise sarnase väljanägemisega seeneperekonna – kübarnarmiku (Hydnellum) – liikmed.