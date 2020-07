Vormsi suurimale veisekasvatajale kuulub kümnendik saare pindalast

Vormsi suurima veisekasvataja käes on üle 200 looma ülalpidamiseks ligi kümnendik saare kogupindalast, kirjutab Ärileht.

Kuigi saare elanike jaoks on oluline sissetulekuallikas turism, on seal ka mitu põllumajandustootjat. Neist suurim ongi Ege (38) ja Gert Kanarbiku veisekasvandus OÜ Vormsi MT, mille põhifarm asub saare loodeosas Kersleti külas. Saarel on peale nende veel neli veisepidajat, kes on palju kauem loomi kasvatanud, ent just Vormsi MT-st on saanud sealne suurim veisekasvataja.

Neile endale kuulub natuke üle saja hektari maad, ülejäänu on nad rentinud. Selle hulgas on nii riigi- kui ka eramaa, suurem osa kuulub aga rannarootslaste järeltulijatele, kes ise elavad Rootsis.