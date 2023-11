Keskkonnakaitsja: Vormsi hundid tuleks rahule jätta

Eesti huntide kaitseks Euroopa kohtusse välja jõudnud keskkonnakaitsja Eleri Lopp peab Vormsil kavandatavaid tapatalguid õõvastavaks.

„Vabalt võiksid hundid Vormsis elada,“ ütles Lopp Lääne Elule. 2020. aastal Eesti huntide kaitseks kohtusse läinud Lopp loodab paari aasta pärast saada Euroopa kohtust vastuse, kas huntide küttimine Eestis, nagu seda seni on tehtud, on õigustatud või mitte, kui tegemist on Euroopas kaitstava liigiga, kelle jätkusuutlikkus pikas plaanis on küsimärgi all. „Seda arusaama ei taheta kuidagi omaks võtta,“ ütles Lopp. „Hunt ise on ohustatud seisundis, mitte Vormsi lambad ja koerad.“

