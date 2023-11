Hundijaht lükkub edasi

Eilsest jahikalendri järgi algama pidanud hundijaht lükkub teadmata ajaks edasi.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles Lääne Elule, et hundijahi algus lükkub edasi, sest eelnõu kooskõlastamine võtab aega.

Läänemaa jahindusklubi esimees Endrik Raun ütles Lääne Elule, et hundijahi edasilükkamine tuli jahimeestele täiesti ootamatult. „Kui on teada, et hundijaht algab 1. novembril, siis selleks ajaks oleks pidanud kõik olema kooskõlastatud,“ ütles Raun.

Keskkonnaamet kooskõlastab hundijahi korraldamise eelnõu senisest suurema hulga inimestega, sh suurkiskjate kaitsjatega. Eelnõu on valmis ja tutvumiseks välja saadetud, aega selleks on nädal. Seejärel vaatab amet ettepanekud läbi.

Rakko ei osanud eile öelda, mis ajani hundijaht edasi lükkub, aga väga kaua ei tohiks asi tema sõnul aega võtta.

Jahikalendri järgi kestab hundijaht 1. novembrist veebruari lõpuni.