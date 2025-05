Läänemaal jäi rajakaamera ette jahti pidav hunt, kes põdravasika maha murdis

Kuula artiklit, 1 minutit ja 4 sekundit 0:00 / 1:4



19. mai hommikul salvestas rajakaamera Läänemaal Martna kandis erakordseid kaadreid, kus videosse jäid nii saakloomad kui ka kiskja. Videolt on näha emast põtra koos kahe vasikaga, keda jälitab hunt, vahendas Postimees.

“Kui paljudes jahiseltsides on tavaks hoida viljakaid põdraperekondi, et toetada populatsiooni kasvu, siis hunt sellistest reeglitest ei hooli. Tema jaoks on loodus karm ja selge – iga nõrgem või eraldunud loom on potentsiaalne saak,” kirjutas Eesti jahimeeste selts oma veebilehel.

Sellised hetked, kus rajakaamera suudab tabada nii põdra kui teda jahtiva hundi, on üsna haruldased ning pakuvad väärtuslikku teavet nii teadlastele kui ka jahimeestele.

17. mai hommikul jäi hetk tõelisest jahipidamisest videosse ka Võnnu jahiseltsi maadel. Videos on näha, kuidas punahirv põgeneb. Mõne sekundi pärast ilmub kaadrisse teda jälitav hunt. Videot jagas Eesti Jahimeeste Selts oma YouTube’i kanalil.