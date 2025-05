Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib direktorit

Kuula artiklit, 0 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 0:37

Looduskaunil Vormsi saarel asuv lasteaed-põhikool annab võimaluse paindliku ja üksteisega arvestava õpikeskkonna loomiseks, kus iga õpilane on nähtud ja kuuldud. Vormsi Lasteaed-Põhikool ootab oma meeskonda direktorit, kellel on soov arendada Vormsi haridusmaastikku nii, et siia soovitakse õppima asuda ka kaugemalt.

Kandideerimine 10. juunini 2025 vv@vormsi.ee

Rohkem informatsiooni: https://vormsi.ee/valitsemine/tule-toole/

