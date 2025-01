Jahimees tahab haigete huntide küttimiseks lisalube

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Jaanuari esimesel nädalavahetusel laskis Lihula jahiseltsi liige Tarmo Sokolov Vanamõisa küla mahajäetud lauda juures maha sinna peitunud kärntõves hundi. Hundile kulus viimane Pärnumaa küttimisluba.

Sokolov ja tema lastud hunt jõudsid kiiresti „Reporterisse” ja Maalehte. Jahimehe peamine mure oli see, et loom oli haige ja seetõttu ohtlik. Nüüd oleks tema sõnul vaja lisalube, et küttida ära ka haige hundi pere.

Laut, kust Sokolov looma leidis, pole majapidamistest väga kaugel. Sokolov käis oma sõnul seda kohta vaatamas juba hommikul ega näinud siis veel hundi jälgi. Õhtul aga küll.

„Jälgede järg