Lõpetas kunstikooli Ridala osakonna esimene lend

Eile kaitsesid Haapsalu kunstikooli majagaleriis oma lõputöid kunstikooli Ridala osakonna õpilased Reli Rosenberg ja Karolin Tiik.

Mõlemad lõpetajad maalisid lõputööks stiliseeritud portree popkunsti ainetel, kusjuures portreteeritav on teine lõpetaja. Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu valmisid tööd peamiselt distantsõppel, õpetaja Annely Lember juhendas tüdrukuid interneti vahendusel. Jäädvustatud ja esitletud on ka tööprotsessi erinevad etapid.

Tööde retsensent Ilona Kroon kiitis lõpetajad ja tõi välja Rosenbergi väga hea värvitunnetuse ning Tiigi maali puhul julge ja vaba pintslijoone, mis muudab tema töö isikupäraseks.

„Tüdrukud on tabanud maalidel teineteist ja samas pannud sinna ka iseennast,“ ütles juhendaja Annely Lember. Õpetaja sõnud on tüdrukud olnud kogu õppeaja jooksul väga tublid ja arenenud jõudsalt. „Mu süda on rahul, neil on hea pagas,“ lisas õpetaja esimesed kasvandikud teele saates. Tüdrukud lõpetasid kunstikooli kiitusega.

Rosenbergi ja Tiigi töid saab näha näitusel „Parem pool”, mis on väljas Haapsalu majagaleriis 7. juunini. Tööd on valminud õpetajate Annely Lemberi ja Margit Maldi juhendamisel.