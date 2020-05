Galerii: Haapsallu valmis seikluspark

Esmaspäevast saab minna Paralepa metsas asuvasse Haapsalu esimesse seiklusparki, mis koosneb kolmest rajast ja lastepargist.

Neljapäeval said seikluspargi rajajad Olavi Klooster ja Reena Raudne-Klooster kasutusloa. Ainus, mis veel puudu oli, oli sildi kohal S-täht. See saab paika täna.

Klooster rääkis, et kogu ehitus möödus vaatamata eriolukorrale plaanipäraselt ning esmaspäeval kell 11 võivad esimesed huvilised rajale minna.

Radadel saab sõita kelguga, harjutada Tarzani hüpet ning kõik rajad lõpevad laskumisega võrku. Kokku on radadel 50 erinevat atraktsiooni. Klooster lisas, et tuul ja vihm lisavad raja läbimiseks ainult ekstreemsust. Vaid äikeseohuga on rajale minemine keelatud, sest puude vahele on veetud 4000 meetrit trossi ning kui äike peaks ühte puusse lööma, levib tulekahju üle kogu seikluspargi.

Kolme raja läbimiseks läheb Kloostri hinnangul 1,5 tundi ja raskuselt on see võrdväärne jõusaalis käimisega.

Tuleva nädala teisipäevast reedeni harjutavad rajal päästjad, et oskaksid vajadusel hädalisele appi minna. Samuti on rajale koolitatud kuus instruktorit, kes jagavad turvavarustust ning vajadusel aitavad ja juhendavad. Korraga on kohal vähemalt kaks instruktorit.

Kuni 7aastastele mõeldud lasteraja külastus hakkab maksma 6 eurot, suurematel radadel algavad hinnad 10 eurost, täiskasvanutele 15 eurost.

Seiklusraja ehitamine läks maksma üle 100 000 euro.

Malle-Liisa Raigla fotod