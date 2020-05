Lääne Elu paberleht teisipäeval, 12. mail

Lihula Südamekodu juhataja haigestus koroonasse

Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum andis reedel positiivse koroonaproovi, täna selguvad esmaspäeval antud kordustesti tulemused.

Kullamaa kiriku kullatud rist jõudis tagasi

Läinud nädalal jõudis Kullamaa kirikusse tagasi kullatud tornirist, mis koos tornimunaga aasta eest kõrgelt alla toodi. Kui risti on Rändmeistri töömehed restaureerinud ja see on saanud peale uue kullakihi, siis vana tornimuna oli nii kehvas seisus, et seda enam korda teha ei õnnestunudki.

Publikuta festivali oli väsitav korraldada

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juhi Helmut Jänese sõnul oli HÕFFi veebis pidada ainuõige otsus. „Oli üsna närvesööv nädalavahetus. Istuda koos tehnilise tiimi ja oma kolleegidega tühjas kinosaalis publikuta on suur katsumus. See oli täpselt see tunne, mida ma kartsin – et vahetu publiku puudus annab tunda. Sellest tekkiv tühimik on väga suur,” tunnistas Jänes.