Mees sai internetist televiisorit ostes petta

Läinud nädalal oli Haapsalu politseijaoskonna politseinikel 31 väljakutset, enamik neist Haapsalu linna.

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht Meelis Laurmanni sõnul alustati nädala jooksul kolm kriminaalmenetlust – alkoholijoobes sõidukijuhi, kehalise väärkohtlemise ja kelmuse kohta.

Kelmuse ohvriks langes üks Läänemaalt pärit mees, kes tänavu veebruaris ostis internetiportaalist omale televiisori, kuid pole seda seni kätte saanud. Tagasi pole ta saanud ka televiisori eest makstud raha.

Väärteomenetlusi alustati 18, millest enamus olid liiklusalased rikkumised. Neist omakorda valdav osa olid teedel kehtestatud piirkiiruse ületamised. Politseinikud tabasid ka kaks vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguseta roolikeerajat.

Liikumispiirangu rikkumistele reageerisid politseinikud eelmisel nädalal viiel korral. Ühe 2+2 reegli eiraja suhtes alustati ka väärteomenetlust. Politseinikud olid teda varem korduvalt hoiatanud ja selgitanud, miks on oluline piirangutest kinni pidada.

„Soovingi siinkohal rõhutada, et koroonaviirussesse nakatunute arv on küll vähenenud ja elu hakkab naasma nii-öelda tavalistesse rööbastesse, kuid nakatumise oht on siiani suur. Seetõttu on väga oluline jätkuvalt kinni pidada 2+2 reeglist, vältida suuri seltskondi ja hoida oma tervist. Seeläbi jääme ju ise terveks ja hoiame ka oma lähedaste ning sõprade tervist,” ütles Laurmann.