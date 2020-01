Riigihaldusminister on homme Läänemaal

Teisipäeval külastab Läänemaad riigihaldusminister Jaak Aab, kes kohtub kohalike omavalitsuste esindajatega Haapsalus, külastab Palivere tootmisala ning Taebla ja Haapsalu Viigi kooli.

Kohtumisel kohalike omavalitsuste esindajatega kavatseb minister arutada haldusreformi järgseid arenguid Läänemaal. „Fookuses on maakonnatasandi koostöö ning selle riigipoolsed toetamisvõimalused,“ ütles Aab.

„Veel soovin arutada Läänemaa elamumajanduse planeerimise võimalusi ja perspektiive, arvestades, et praegu on omavalitsuses ette valmistamisel üldplaneeringud. Eluase on võtmetähtsusega küsimus, et soodustada ja toetada piirkonnas elamist ning töötamist. Riigil on selleks välja töötamisel mitmed erinevad võimalused, näiteks KreDexi olemasolevate meetmete täiendamine, kortermajade renoveerimise meede jt. Neid koostöövõimalusi vaatamegi kohtumisel koos üle, et leida sobivaimad lahendused.“

Minister tuvub ka riigi teenuseid osutavate asutustega ning võimalike riigimajaks sobivate hoonete asukohtadega Haapsalus. Haapsalu riigimajade projekteerimistööd on kavandatud aastasse 2023.