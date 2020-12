Aab soovitab koolidel jätkata distantsõppega kuni vaheajani

„Kindlasti soovitan jätkata distantsõppega,” ütles Aab neljapäeval „Terevisioonis”. Tema sõnul on koolipidajal suhteliselt lai valikuvõimalus, kuidas hariduse andmist jätkata. Võimalik oleks näiteks järgi aidata neid õpilasi, kellel kevadel või ka sügiseste katkestuste ajal on tekkinud lünkasid või raskusi, märkis minister.

Küsimusele, kes kooli töö osas otsuse peaks tegema, ütles Aab, et see on koolipidaja ja kooli juhtkonna otsus ning kui otsustatakse juba 14. detsembrist vaheaega alustada, siis tuleb ka öelda, millal need päevad järgi tehakse, ilmselt siis jätkates kooli pikemalt juunis.